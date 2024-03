Przegląd prasy 20.03.2024 Iława. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Iławy

W drugiej połowie XIX wieku, powstała gęsta sieć kolejowa w Prusach Wschodnich. Te kosztowne i zrealizowane z rozmachem inwestycje, miały wyrównać szanse gospodarcze najbiedniejszego landu Niemiec. Dwie główne trasy prowadziły do Królewca i do rosyjskiej granicy. Stanowiły osie, do których dokładano połączenia regionalne. Sieć kolejowa niewątpliwie wpłynęła na bum gospodarczy, miała też oczywiście znaczenie strategiczne. Przykład ambitnego myślenia o przyszłości i rozwoju państwa.