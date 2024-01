Przegląd prasy 17.01.2024 Iława. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Iławy

We wtorek ma się odbyć drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy okołobudżetowej – wynika z harmonogramu obrad Sejmu. Zgodnie z projektem budżetu, dochody państwa na 2024 r. zaplanowano na blisko 682,4 mld zł, z kolei deficyt budżetu nie przekroczy 184 mld zł. Co z podwyżkami dla nauczycieli i świadczeniami socjalnymi, w tym 800 plus?