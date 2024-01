Przegląd prasy 10.01.2024 Iława. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Iławy

Silne mrozy sprzyjają przemarznięciu, które może mieć opłakane skutki. Przechłodzenie organizmu nie tylko osłabia organizm i sprzyja infekcjom. Może też prowadzić do rozwoju hipotermii i odmrożeń, zagrażając zdrowiu i życiu, a wskazują na to pewne objawy. Stopnień przemarznięcia trudno ocenić na dworze, dlatego najlepiej rozgrzewać się ostrożnie i według ścisłych zaleceń. Zobacz, co robić.