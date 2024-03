Prognoza pogody na jutro dla Iławy (26.03). Jaka będzie pogoda we wtorek? Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Prognoza na jutro dla Iławy. Według meteorologów, jutro (we wtorek, 26.03) możemy spodziewać się maksymalnej temperatury w słońcu rzędu 7°C. Jednocześnie towarzyszyć nam będzie wiatr, osiągający w porywach do 8 km/h. Sprawdź, jakie jeszcze warunki meteorologiczne czekają nas jutro według prognozy pogody na we wtorek, 26.03 dla Iławy.