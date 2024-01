Prasówka z Iławy 29.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Iławscy policjanci ponownie przypominają o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów drogowych, szczególnie jeżeli chodzi o posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.

Ferie zimowe, okres beztroski i wyjazdów na wypoczynek, to czas, który wzbudza radość wśród dzieci i młodzieży. Aby zapewnić im bezpieczny powrót do szkół i przedszkoli, policjanci z całego powiatu iławskiego prowadzą spotkania dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii.

Korzystanie z numeru alarmowego 112 bez właściwego powodu to nie tylko wykroczenie, ale także brak rozwagi. Policjanci z Iławy nie tolerują takich działań i konsekwentnie ścigają tych, którzy lekceważą zasady korzystania z tego numeru ratunkowego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

27 stycznia 2024 roku, to wyjątkowy dzień, gdy wspólnie obchodzimy 79. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz/Birkenau. Prestiżowy Honorowy Patronat nad tegorocznymi obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Styczniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdominowała dyskusja na temat raportu dotyczącego funkcjonowania wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przyjęto także uchwały związane z ofertą kształcenia na rok akademicki 2024/2025. Pojawi się w niej kilka nowych kierunków: biogospodarka rybacka, logistyka, socjologia oraz sztuki wizualne.

Od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku odbywają się wyjątkowe ferie w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. To niepowtarzalna okazja do fascynujących doświadczeń astronomicznych, pełnych seansów i projekcji na żywo, a także zwiedzania tajemniczego Obserwatorium Astronomicznego.