Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Kisielicach

adres: Aleja Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Łęgowo 75, 14-220 Łęgowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Goryń 88, 14-220 Goryń numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Butowo 28, 14-220 Butowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Łodygowo 3B, 14-220 Łodygowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Trupel 18, 14-220 Trupel numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Ogrodzieniec 7D, 14-220 Ogrodzieniec numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Klimy 42, 14-220 Klimy numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Jędrychowo 52A, 14-220 Jędrychowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co zrobić, aby oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.