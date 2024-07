Iławscy policjanci zatrzymali w Giżycku dilera fentanylu

A może by tak do Jaśkowa? Miejsce na uboczu, dla koneserów mazurskich klimatów

Iławscy policjanci wyjaśniając okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało zostało znalezione w maju na jednej z ulic Iławy, ustalili, że mężczyzna przed śmiercią najprawdopodobniej wprowadził do swojego organizmu fentanyl - silny środek przeciwbólowy, legalnie dostępny jedynie na receptę. W kolejnym etapie policjanci ustalili, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie tego środka i dotarli do osoby, która miała mu go dostarczyć.