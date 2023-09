Iława: Wielki Finał PGE PolSailing przeszedł do historii

Przed rozpoczęciem rywalizacji na wodzie, młodzi żeglarze podjęli się wyzwań na "żeglarskiej mapie skarbów". Zabawa polegała na przejściu pięciu żeglarskich stacji pod okiem instruktorów, gdzie zbierali pieczątki, które gwarantowały im nagrody. Atrakcje, takie jak tor skimboardowy, strefa eSailingowa DigiSail, zdalnie sterowane jachty, trampolina oraz trickboard, były dostępne przez cały dzień nie tylko dla uczestników programu, ale również dla mieszkańców i turystów. Całe wydarzenie odbyło się w malowniczej Ekomarinie w Iławie oraz przylegającej do niej "dzikiej plaży".

Ponad 100 młodych żeglarzy z 27 ośrodków szkoleniowych z całego kraju przybyło do Iławy na wielkie finały. Towarzyszyli im koordynatorzy regionalni programu PGE PolSailing, instruktorzy oraz dumni rodzice, którzy gorąco kibicowali swoim pociechom, dla których te regaty były prawdziwym wyzwaniem i pierwszymi w życiu. Uśmiechy i niezapomniane wspomnienia towarzyszyły temu wyjątkowemu wydarzeniu.

Magdalena Luch z Kołobrzegu, zwyciężczyni regat w klasie Optimist dziewcząt, podkreśliła: "Było ekstra. Szkoda, że zabrakło wiatru, ale i tak można było się pościgać. Wygrałam i bardzo się z tego cieszę. Dobrze się bawiłam przez cały dzień i nie żałuję, że zapisałam się na zajęcia żeglarskie. Żeglarstwo jest super, są same pozytywne emocje, a wody wcale nie trzeba się bać."

Olga Hała z Poznania, triumfatorka regat w windsurfingu, dodała: "Nawet nie wiedziałam, że mam tak silne ręce. Cieszę się, że na podium stanęłam z moją siostrą Anią. Windsurfing daje dużo pozytywnych emocji, a kiedy pływam jestem szczęśliwa."

Lucjan Gajdowski z Kołobrzegu, zwycięzca regat w klasie Optimist chłopców, podsumował: "Najfajniejsze w żeglarstwie jest to, że uczy samodzielności. Ma się przeczucie, że człowiek da radę, że potrafi."

Finał PGE PolSailing to prawdziwe żeglarskie święto. Wydarzenie było otwarte dla mieszkańców i turystów, oferując każdemu odpowiednie atrakcje, by zbliżyć się do sportów wodnych. Na Jezioraku można było wziąć udział w rejsie jachtem, spróbować swoich sił na dużym, wieloosobowym supie, czy kibicować żeglarzom przy użyciu kajaka. W miasteczku regatowym swoje doświadczenia z żeglarstwa dzielili się Aleksandra Melzacka - olimpijka z Tokio w klasie 49erFX oraz Piotr Myszka, dwukrotny olimpijczyk i wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w windsurfingu. Dostępna była również strefa chillout, stoisko gastronomiczne Polskiego Karpia, a dzień zakończył się ogniskiem.