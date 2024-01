Do jakiego przedszkola w Iławie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Iławie?

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Niepubliczne placówki w Iławie działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo w sekretariacie.